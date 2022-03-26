Президент «Барселоны»: сделали предложение Дембеле, которое не действует с 20 декабря

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о будущем полузащитника каталонцев Усмана Дембеле.



«Сейчас Хави рассчитывает на него, потому что он важен для команды. Мы видим его лучшую версию в «Барселоне». Продление контракта с Дембеле? Мы сделали ему предложение, которое не действует с 20 декабря прошлого года. Он не стал его принимать, это было его решение. Мы уже установили тот уровень зарплат, на который наши футболисты должны согласиться», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Дембеле сыграл 21 матч за «Барселону» во всех турнирах, забив два гола, а также отдав девять голевых передач.

«Реал Мадрид» — «Барселона». Испанская Примера 2021/2022. 29-й тур:

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