Ривалдо: Хави выжимает больше из тех, кто при других тренерах играл ниже своего уровня

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо поделился мнением о том, как изменилась игра команды с приходом Хави на пост главного тренера.



«То, что «Барселона» обыграла «Реал» 4:0 и продлила серию из 12 матчей без поражений во всех турнирах, означает, что мой бывший клуб быстро прибавляет при Хави. Тренер каталонцев и сам недавно завершил карьеру футболиста, и, кажется, это упрощает для него налаживание взаимоотношений с игроками. Некоторые из них даже играли с ним. И он выжимает больше из тех, кто при других тренерах выступал ниже своего уровня.



Кажется, что команда объединилась вокруг тренера, и, когда тренер сам прошёл академию «Барсы», этого добиться проще. Он кумир для многих игроков, а также очень приятный парень. Если команда продолжит выступать в том же духе, то может что-то выиграть уже в этом сезоне – скажем, Лигу Европы. Кто знает, может, ей даже удастся припугнуть «Реал» в Ла Лиге. И ещё пару недель назад я бы такого не сказал», – цитирует Ривалдо Betfair.