ЦСКА переиграл «Нижний Новгород» благодаря дублю Яковлева

ЦСКА и «Нижний Новгород» во время паузы на игры сборных провели товарищеский матч. Он состоялся сегодня, 26 марта, на стадионе «Октябрь». Стартовый свисток прозвучал в 12:00 мск. Встреча завершилась победой московских армейцев со счётом 2:0.
На 68-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Владислав Яковлев, который ворвался в штрафную площадь и ударил точно в нижний угол. А на 72-й минуте форвард удвоил преимущество клуба.
ЦСКА в 22 матчах чемпионата России набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице третье место, отставая от идущего вторым «Динамо» на одно очко. В 22-м туре армейцы переиграли казанский «Рубин» со счётом 6:1. Первые голы за московскую команду забили Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль. В следующем туре команда Алексея Березуцкого встретится с «Уралом».
«Нижний Новгород» в 22-м туре РПЛ сыграл со «Спартаком» вничью – 1:1. «Нижний Новгород» набрал 24 очка в 22 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
- 26 марта 2022
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