Роберто Манчини: единственный верный ход сейчас — поднять голову и работать на перспективу

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о планах команды.



«С этим действительно трудно смириться, но принятие поражений в жизни является частью здорового пути человеческого и спортивного роста. Давайте потратим время на то, чтобы подумать и разобраться во всём. Единственный правильный ход сейчас — поднять голову и работать на перспективу», — приводит слова Манчини журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина должен встретиться с Манчини сегодня, 26 марта, чтобы убедить специалиста остаться в национальной команде. Напомним, сборная Италии проиграла национальной команде Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче к чемпионату мира 2022 года.

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