Валерий Карпин: сборная России надеется поучаствовать в Лиге наций, хотя верится с трудом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды.



«Настроение – рабочее. Нет смысла давать прогнозы на будущее. Наши надежды? В июне начинается Лига наций УЕФА, и к этому времени мы уже надеемся поучаствовать в этом турнире. Хотя верится с трудом. Следующий шаг – отбор к чемпионату Европы. Надеемся, что будет так. Надежда умирает последней. Надеюсь, в июне наше участие в международных турнирах возобновится», — сказал Карпин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.