Левандовски чувствует боль в колене за несколько дней до финала стыков к ЧМ со Швецией

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски продолжает испытывать болевые ощущения в колене за несколько дней до стыкового матча за выход на чемпионат мира — 2022 со сборной Швеции, сообщает спортивный журналист Себастьян Сташевски в своём «твиттере». По информации источника, форвард продолжает тренироваться индивидуально.



Напомним, ранее стало известно, что Польша автоматически прошла в финал отбора на чемпионат мира, где встретится со Швецией, которая в дополнительное время обыграла Чехию (1:0). В остальных матчах Португалия оказалась сильнее Турции (3:1), Македония сенсационно победила на выезде действующих чемпионов Европы – сборную Италии (1:0), а Уэльс обыграл Австрию (2:1). Отметим, что последний финалист определится лишь летом – из-за переноса встречи между Украиной и Шотландией.

Новость по теме Стали известны финальные пары стыковых матчей отбора к ЧМ-2022