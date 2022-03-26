Карпин — о сборе: нужно было вспомнить принципы ведения игры и поведения в быту

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о целях команды на мартовский сбор.

«Цели на этот сбор были поставлены: встретиться с командой, так как мы не виделись с осени. Нужно было вспомнить принципы ведения игры и поведения в быту. Периодически это можно и нужно – чтобы ребята их не забывали», — сказал Карпин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, сборная России не смогла принять участие в стыковом матче ЧМ-2022 с Польшей, а польская команда автоматически вышла в финал стыков.Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.