Валерий Карпин рассказал, как выбирал состав сборной России на весенний сбор
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как выбирал состав национальной команды на весенний сбор.
«На этот сбор вызваны те, кто участвовал в 80% матчей и сборов нашей команды, то есть проходили путь отбора на ЧМ-2022 осенью. Плюс довызвали тех, с кем не знакомы. Ведь легионеров было неудобно собирать логистически», — сказал Карпин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «МЯЧ Production».
Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Сборная Польши автоматически пробилась в финал стыков к чемпионату мира – 2022. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.
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