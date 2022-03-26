Валерий Карпин рассказал, как выбирал состав сборной России на весенний сбор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как выбирал состав национальной команды на весенний сбор.



«На этот сбор вызваны те, кто участвовал в 80% матчей и сборов нашей команды, то есть проходили путь отбора на ЧМ-2022 осенью. Плюс довызвали тех, с кем не знакомы. Ведь легионеров было неудобно собирать логистически», — сказал Карпин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «МЯЧ Production».



Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Сборная Польши автоматически пробилась в финал стыков к чемпионату мира – 2022. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.

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