Валерий Карпин: нет ощущения, что без легионеров уровень РПЛ упадёт

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением на то, упадёт ли уровень РПЛ после отъезда легионеров.
«Без легионеров уровень РПЛ упадёт? У меня такого ощущения нет. Это показывают и доказывают некоторые матчи. Возьмите матч «Спартак» – «Краснодар». Когда за первых играли все легионеры, которых приобрели в трансферное окно. А за вторых – только российские. И «Краснодар» выиграл! Уровень команды подупал, они не были готовы к такому отъезду легионеров. Но конкретно на этой игре это не сказалось.
«Ростов» без легионеров тоже не выглядел мальчиками для битья», — сказал Карпин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «МЯЧ Production».
Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Сборная Польши автоматически пробилась в финал стыков к чемпионату мира – 2022. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.
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