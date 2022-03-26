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Карпин: на место Клаудиньо и Юри Алберто в РПЛ приедут другие

Карпин: на место Клаудиньо и Юри Алберто в РПЛ приедут другие
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об изменениях в чемпионате России в связи с отъездом легионеров.

«Фатального падения уровня РПЛ быть не должно. Что значит, что будет меньше ликвидных игроков? Придёт футболист из Кореи и Узбекистана, доработает – и станет ликвидным. На место Клаудиньо и Юри Алберто приедут другие», — сказал Карпин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, сборная России не смогла принять участие в стыковом матче ЧМ-2022 с Польшей, а польская команда автоматически вышла в финал стыков.Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит в Новогорске с 21 по 27 марта.

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