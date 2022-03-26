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Карпин: гладкий чемпионат из 18 или 20 команд повысит интерес футбола в регионах

Карпин: гладкий чемпионат из 18 или 20 команд повысит интерес футбола в регионах
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему выступал за расширение Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

«У нас деление на восьмёрки было в переходном сезоне. Интереса к играм второй восьмерки не было никакой. Давайте называть вещи своими именами. Гладкий чемпионат из 18 или 20 команд повысит интерес футбола в регионах. Страна большая. Регионов много», — сказал Карпин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Сборная Польши автоматически пробилась в финал стыков к чемпионату мира – 2022. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.

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