Валерий Карпин объяснил, почему решил вернуться в «Ростов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему принял решение вернуться в «Ростов» на пост главного тренера.



«Потому что у сборной России не осталось официальных матчей.



Когда есть матчи у сборной – я получаю драйв. В Ростове этот драйв у меня каждые выходные. Так что эмоций больше от сборной – так как их получаю в сжатом отрезке», — сказал Карпин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «МЯЧ Production».



Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Сборная Польши автоматически пробилась в финал стыков к чемпионату мира – 2022. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.

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