Карпин: мечта — чтобы не было смертей и был мир во всём мире

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о своей мечте.
«Моя мечта в жизни прямо сейчас? Чтобы не было смертей и был мир во всём мире. Банальные, но простые и понятные вещи. А в сборной – чтобы вернулись на мировую и европейскую арены.
Моя мотивация работать в середняке «Ростове» и в сборной без матчей? Чтобы «Ростов» стал не середняком, а поднялся выше среднего. Это одна из мотиваций. Чтобы игроки росли. Тренера можно сравнить с учителем школы, какая мотивация у них? Учить и делать лучше, здесь то же самое. Есть отличники, двоечники, но учитель кого-то чему-то научил. Учить его надо. Как мотивировать игроков сборной? А зачем их мотивировать? Они обязаны выполнять требования, они профессионалы. Да, выигрыш как таковой ничего не значит, но выполнять те моменты, которые мы отрабатываем на тренировках – надо их выполнять.
Я больше смотрел в живую не ростовских матчей, так как каждые выходные летал в Москву, зацеплял 2-3 матча минимум. Мог увидеть 4-6 команд, а иногда и 8. «Ростов» же видел на выезде против московских команд. Но вообще ты ровно так же можешь посмотреть матчи по видео. Это даже лучше! Смотришь, как атакуют и обороняются игроки. С технической камеры лучше видно поле», — сказал Карпин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «МЯЧ Production».
- 26 марта 2022
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