Карпин: если российские игроки будут играть много минут — лучше от этого сборной не станет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о том, что теперь российские игроки будут получать больше игрового времени в РПЛ.



«В бытовом плане отличий от времени, когда я был в «Ростове», никаких вроде нет. Всё как было выстроено – так и продолжалось. В игровом, с приходом Тедеева, особо изменений больших тоже нет. Пытались играть 4-3-3, требования те же: всё похоже. Команда вот изменилась очень сильно. А как играет – есть миллион клубов, которые играют 4-4-2, но никто не играет, как «Атлетико». Схемы схемами, но они в футбол не играют.



Кого сложнее всего заменить из легионеров? Не стал бы говорить конкретно про кого-то, потеря одного человека глобальных проблем не принесло. Но проблема – уход двух центральных защитников, два опорных: вот это проблема. Одна позиция – два футболиста, и даже количественно заменить их не так просто.



Больше практики российским молодым? Если российские футболисты будут играть много минут – лучше от этого сборной не станет. Если эти футболисты при этом будут прогрессировать – будет польза. Не знаю, будут или не будут они прогрессировать, но количественно будут больше на виду. Это для начала. А прогресс – следующий вопрос. Многие думают: уедут эти легионеры, приедут другие», — сказал Карпин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «МЯЧ Production».



Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Сборная Польши автоматически пробилась в финал стыков к чемпионату мира – 2022. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.

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