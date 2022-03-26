Карпин ответил на вопрос, стоит ли уезжать россиянам в чемпионаты Турции или Швейцарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, стоит ли российским футболистам переходить в чемпионаты Турции или Швейцарии.



«Стоит ли уезжать нашим игрокам в лиги типа Швейцарии и Турции? Смотря кому и смотря куда. Если игрок кандидат в сборную, значит он хорошего уровня, то уезжать в чемпионат уровня ниже РПЛ, например Финляндии, наверное, смысла нет. Уезжать в Турцию или Грецию, возможно да. Но не потому, что сам чемпионат конкретно сильнее, но, если команда играет в еврокубках – значит уровень выше и, наверное, да», — сказал Карпин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «МЯЧ Production».



Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Сборная Польши автоматически пробилась в финал стыков к чемпионату мира – 2022. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.

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