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Лоран Косельни завершил профессиональную карьеру

Лоран Косельни завершил профессиональную карьеру
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Защитник «Бордо» Лоран Косельни завершил профессиональную карьеру.

«Лоран был удивлён и опечален замечаниями, сделанными фанатским сообществом. Он решительно отрицает все обвинения, которые серьёзно ранили его и которые обязательно имеют последствия для его семьи и окружающих его людей.

Напоминаем, Лоран не входил в состав команды с конца января, он до сих пор является сотрудником клуба. Косельни намерен уточнить, что решил повесить бутсы на гвоздь. Он хотел бы помочь команде в другой роли. Зная, что клуб находится в затруднительном положении, он решил занять новую должность и отказаться от зарплаты в качестве доказательства того, что он заботится об интересах клуба», — говорится в заявлении игрока, опубликованном Footmercato.

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