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АПЛ заблокировала переход Виктора Мозеса из «Спартака» в «Бёрнли»

АПЛ заблокировала переход Виктора Мозеса из «Спартака» в «Бёрнли»
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Английская Премьер-лига запретила осуществлять переход полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса в «Бёрнли», сообщает Sky Sports. Английская команда пыталась воспользоваться возможностью приостановить контракт с российским клубом.

Ранее стало известно, что английским клубам не разрешили подписывать игроков из чемпионатов России и Украины. Такое решение принято из желания сохранить целостность чемпионата.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона-2021/2022.

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