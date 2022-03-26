В «Локомотиве» опровергли информацию, что Бека-Бека перешёл в «Башакшехир»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека не продолжит карьеру в турецком «Башакшехире».
«Информация турецких СМИ о контракте Алексиса Бека-Бека с «Башакшехиром» — выдумка. Алексис был и остаётся футболистом «Локомотива», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе московского клуба.
20-летний Бека-Бека перешёл в московскую команду летом 2021 года из французского «Кана» за € 6 млн. За новую команду полузащитник в 10 матчах Российской Премьер-Лиги отдал три результативные передачи. Также на его счету шесть проведённых встреч в Лиге Европы и одна в рамках Кубка России.
Соглашение между Бека-Бека и «Локомотивом» рассчитано до 2026 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в € 3,5 млн.
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