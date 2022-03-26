«Химки» подали апелляцию на решение КДК РФС по делу Кухты

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов сообщил, что клуб подал апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) об отказе присудить «Локомотиву» техническое поражение.

«Мы уже подали апелляцию. Пока всё остальное без подробностей», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (3:2) в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранён на один матч.



Ранее на заседании КДК РФС было принято решение не засчитывать техническое поражение «Локомотиву». Это было обосновано тем, что Кухта реализовал дисквалификацию в матче Кубка России с «Енисеем».