«Реал» летом готов подписать воспитанника «Барселоны»

Мадридский «Реал» заинтересован в переходе полузащитника немецкого «РБ Лейпциг» Дани Ольмо, который является воспитанником «Барселоны». Об этом сообщает El Nacional.
По сведениям источника, 23-летний Ольмо находился на первом месте в списке потенциальных трансферов «Барселоны», но каталонский клуб по итогу решил отказаться от возвращения своего воспитанника. Однако в приглашении Ольмо заинтересован «Реал», готовый осуществить трансфер предстоящим летом.
В нынешнем сезоне Ольмо в 18 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять результативных передач. Соглашение испанского полузащитника с «РБ Лейпциг» истекает в 2024 году.
«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:
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