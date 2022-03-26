«Реал» летом готов подписать воспитанника «Барселоны»

Мадридский «Реал» заинтересован в переходе полузащитника немецкого «РБ Лейпциг» Дани Ольмо, который является воспитанником «Барселоны». Об этом сообщает El Nacional.



По сведениям источника, 23-летний Ольмо находился на первом месте в списке потенциальных трансферов «Барселоны», но каталонский клуб по итогу решил отказаться от возвращения своего воспитанника. Однако в приглашении Ольмо заинтересован «Реал», готовый осуществить трансфер предстоящим летом.



В нынешнем сезоне Ольмо в 18 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять результативных передач. Соглашение испанского полузащитника с «РБ Лейпциг» истекает в 2024 году.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».