«РБ Лейпциг» разочаровался в подписании воспитанника «Барселоны» и готов продать его летом

Немецкий «РБ Лейпциг» разочаровался подписанием у «Барселоны» Илаша Мориба и не заинтересован в его возвращении из «Валенсии», где футболист играет на правах аренды. Об этом сообщает Football Espana.
По сведениям источника, «РБ Лейпциг» готов продать 19-летнего футболиста предстоящим летом. Мориба пополнил состав немецкого клуба летом 2021 года. За уход своего воспитанника «Барселона» получила € 16 млн.
В шести матчах за «РБ Лейпциг» Мориба не отметился результативными действиями и в январе был отправлен в «Валенсию» на правах полугодичной аренды. В девяти матчах за «летучих мышей» Мориба также не сумел отличиться голом или результативной передачей.
Соглашение между Мориба и «РБ Лейпциг» истекает в 2026 году.
«Валенсия» обыграла «Эльче» благодаря голу Гедеша:
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