Сборная России обыграла молодёжную команду в тренировочном матче благодаря голу Тюкавина
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Сегодня, 26 марта, прошёл тренировочный матч между сборной России и молодёжной национальной командой. Подопечные Валерия Карпина одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в первом тайме. Отличился нападающий Константин Тюкавин.
Отметим, что сборная России провела матч с молодёжной командой в двух составах.
Тюкавин вызывается в национальную команду России с сентября 2021 года. За это время форвард провёл только один матч. Константин сыграл 15 минут в игре с Кипром (2:0).
Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.
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