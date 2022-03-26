Сборная России обыграла молодёжную команду в тренировочном матче благодаря голу Тюкавина

Сегодня, 26 марта, прошёл тренировочный матч между сборной России и молодёжной национальной командой. Подопечные Валерия Карпина одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит в первом тайме. Отличился нападающий Константин Тюкавин.

Победный мяч Тюкавина:

Отметим, что сборная России провела матч с молодёжной командой в двух составах.



Тюкавин вызывается в национальную команду России с сентября 2021 года. За это время форвард провёл только один матч. Константин сыграл 15 минут в игре с Кипром (2:0).



Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.