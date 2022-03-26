Андрей Мостовой прокомментировал победу сборной России над молодёжкой
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Полузащитник сборной России Андрей Мостовой поделился эмоциями после победы над молодёжной сборной России (1:0) в товарищеском матче.
«Полезный матч. Долго не собирались. Вспомнили связи. Было видно, что подзабыли. Очень важный сбор. Ведь не знаем, когда дальше будут матчи.
Я был уверен, что нам под силу выйти на чемпионат мира. Но есть как есть.
У молодёжки хорошая команда, все игроки РПЛ. Лёгкой игры и проходной не ждал.
Когда Карпин называет корягой, не обижаюсь. Он мне всегда говорит сбросить вес. И в отпуске писал, спрашивал: «Что это такое?» Но на этом сборе я в зелёной зоне. Идеала нет. Хотя все приводят в пример Лёшу Ионова. Будем к нему стремиться», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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