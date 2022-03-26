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Хавбек «Зенита» Мостовой поддерживает расширение РПЛ

Хавбек «Зенита» Мостовой поддерживает расширение РПЛ
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Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой высказался на тему возможного расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

«Расширение РПЛ интересно. Было бы больше матчей. Особенно, если не будет еврокубков. Паузы надо заполнять.

Легионеры «Зенита» спокойны. Нет никаких мыслей об отъезде у них. Для них всё делают. ЦСКА набрал классный ход, команда стала сильнее, добавили в качестве. Отрыв есть. Всё в наших ногах», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, руководство РПЛ обратилось с предложением расширить лигу в Исполком Российского футбольного союза (РФС). Этот вопрос был отложен как минимум до конца нынешнего сезона. В настоящее время в чемпионате России играют 16 команд.

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