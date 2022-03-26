«Акрон» обыграл «КАМАЗ» в гостевом матче ФНЛ, «Нефтехимик» уступил «Ротору»

Сегодня, 26 марта, на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах в рамках 29-го тура Футбольной национальной лиги «КАМАЗ» принимал «Акрон». Гости одержали победу – 2:1.



В добавленное к первому тайму время забил защитник «Акрона» Илья Зуев. На 53-й минуте полузащитник хозяев Евгений Воронин забил ответный мяч. На 70-й минуте отличился нападающий «Акрона» Карим Гираев. В добавленное ко второму тайму время Гираев был удалён с поля, он заработал вторую жёлтую карточку.



После 29 сыгранных туров «Акрон» с 44 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице ФНЛ. «КАМАЗ» (33) – на 14-м месте.



В другом матче первого дивизиона России «Ротор» принимал «Нефтехимик». Хозяева одержали победу – 2:1.



На 7-й минуте забил полузащитник «Ротора» Николай Кипиани. На 68-й минуте Кипиани сделал дубль. Через минуту один мяч отыграл хавбек «Нефтехимика» Вагиз Галиулин.

В ещё одном матче ФНЛ сыграли «Кубань» и «Балтика». Встреча прошла на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Команды не сумели выявить победителя, счёт — 1:1.

На 14-й минуте забил полузащитник хозяев Василий Алейников. На 77-й минуте с пенальти счёт сравнял нападающий «Балтики» Артём Максименко.