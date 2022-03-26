«Акрон» обыграл «КАМАЗ» в гостевом матче ФНЛ, «Нефтехимик» уступил «Ротору»

Сегодня, 26 марта, на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах в рамках 29-го тура Футбольной национальной лиги «КАМАЗ» принимал «Акрон». Гости одержали победу – 2:1.
В добавленное к первому тайму время забил защитник «Акрона» Илья Зуев. На 53-й минуте полузащитник хозяев Евгений Воронин забил ответный мяч. На 70-й минуте отличился нападающий «Акрона» Карим Гираев. В добавленное ко второму тайму время Гираев был удалён с поля, он заработал вторую жёлтую карточку.
После 29 сыгранных туров «Акрон» с 44 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице ФНЛ. «КАМАЗ» (33) – на 14-м месте.
В другом матче первого дивизиона России «Ротор» принимал «Нефтехимик». Хозяева одержали победу – 2:1.
На 7-й минуте забил полузащитник «Ротора» Николай Кипиани. На 68-й минуте Кипиани сделал дубль. Через минуту один мяч отыграл хавбек «Нефтехимика» Вагиз Галиулин.
В ещё одном матче ФНЛ сыграли «Кубань» и «Балтика». Встреча прошла на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Команды не сумели выявить победителя, счёт — 1:1.
На 14-й минуте забил полузащитник хозяев Василий Алейников. На 77-й минуте с пенальти счёт сравнял нападающий «Балтики» Артём Максименко.
- 26 марта 2022
-
19:24
-
19:23
-
19:19
-
19:16
-
19:13
-
19:07
-
18:59
-
18:58
-
18:55
-
18:54
-
18:51
-
18:51
-
18:44
-
18:44
-
18:40
-
18:40
-
18:35
-
18:26
-
18:23
-
18:21
-
18:11
-
17:55
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:32
-
17:28
-
17:23
-
17:23
-
17:15
-
17:11
-
17:08
-
16:43
-
16:36
-
16:24