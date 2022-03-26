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«Акрон» обыграл «КАМАЗ» в гостевом матче ФНЛ, «Нефтехимик» уступил «Ротору»

«Акрон» обыграл «КАМАЗ» в гостевом матче ФНЛ, «Нефтехимик» уступил «Ротору»
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Сегодня, 26 марта, на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах в рамках 29-го тура Футбольной национальной лиги «КАМАЗ» принимал «Акрон». Гости одержали победу – 2:1.

В добавленное к первому тайму время забил защитник «Акрона» Илья Зуев. На 53-й минуте полузащитник хозяев Евгений Воронин забил ответный мяч. На 70-й минуте отличился нападающий «Акрона» Карим Гираев. В добавленное ко второму тайму время Гираев был удалён с поля, он заработал вторую жёлтую карточку.

После 29 сыгранных туров «Акрон» с 44 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице ФНЛ. «КАМАЗ» (33) – на 14-м месте.

В другом матче первого дивизиона России «Ротор» принимал «Нефтехимик». Хозяева одержали победу – 2:1.

На 7-й минуте забил полузащитник «Ротора» Николай Кипиани. На 68-й минуте Кипиани сделал дубль. Через минуту один мяч отыграл хавбек «Нефтехимика» Вагиз Галиулин.

В ещё одном матче ФНЛ сыграли «Кубань» и «Балтика». Встреча прошла на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Команды не сумели выявить победителя, счёт — 1:1.

На 14-й минуте забил полузащитник хозяев Василий Алейников. На 77-й минуте с пенальти счёт сравнял нападающий «Балтики» Артём Максименко.

ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
26 марта 2022, суббота. 16:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Зуев – 45+1'   1:1 Воронин – 50'   1:2 Гираев – 70'
Удаления: нет / Гираев – 90+1'
ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
26 марта 2022, суббота. 16:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кипиани – 7'   2:0 Кипиани – 68'   2:1 Галиулин – 69'
ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
26 марта 2022, суббота. 17:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Алейников – 14'   1:1 Максименко – 77' (пен)
Комментарии
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