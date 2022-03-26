Андрей Мостовой: надеюсь, через два года сыграем на Евро

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой высказался о победе в матче с молодёжной национальной командой (1:0).
«Всё было не так официально. Не разбирали матчи соперника. Отталкивались от себя.
Обидно, что пропустил и Евро, и чемпионат мира. Надежда есть. Надеюсь, через два года на Евро сыграем. Надо выходить.
Дзюба? Знаю, что они созвонились с Карпиным перед этим сбором. Вроде Артём сказал, что хорошо поговорили.
Сахар? Сейчас я максимально отказался от него. Все ребята ничего не позволяют себе лишнего. Да, я видел сейчас все новости, но у нас нет проблем. У бабушек не будем сахар покупать», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.
- 26 марта 2022
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