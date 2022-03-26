Глебов: мы не смогли реализовать наши моменты, у молодёжки хороший состав
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Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался о победе в матче с молодёжной национальной командой (1:0). Единственный гол в матче забил нападающий Константин Тюкавин.
«Всё было то же самое. Карпин сказал, что после первого тайма счёт снова 0:0, просил прессинговать.
Тренер просил отнестись серьёзно, не просили убирать ноги. Только если сзади не лететь. У молодёжки хороший состав, классные ребята. Мы не смогли наши моменты реализовать.
Карпин продолжает ставить футбол в прессинг, в выход из обороны через пас. Карпин в «Ростове» и сборной одинаковый. Один в один. Тренировочный процесс тоже. Для меня меняется только цвет футболки», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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