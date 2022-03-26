Глебов: у нас остался один легионер, проблемы не вижу. Есть свои ребята

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о ситуации в команде на фоне ухода легионеров.
«Надеюсь, что до лета всё закончится, всё наладится. «Ростов» не вылетит. У нас остался один легионер, но проблемы не вижу. Есть свои ребята
Говорить, что мы сыграли вничью (с «Динамо» — 1:1. — Прим. «Чемпионата») из-за того, что ехали на поезде — смех. Надо привыкать. Это реальность. Легионеры тоже люди. У нас были молодые ребята, у них есть родители. Они наверняка к ним прислушиваются. Как вернутся, примем в команду», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Ростов» в 21 матче набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 26 марта 2022
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