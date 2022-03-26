Карпин: как формировали состав? Жребий тянули

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о победе в матче с молодёжной командой (1:0).

«Доволен игрой. Недоволен только, что Баринов голеностоп подвернул. Не знаю, насколько серьёзно.



Как формировали состав? Жребий тянули. Если серьёзно, то никак. Мне всё понравилось, футболисты меня услышали.



Молодёжка очень добротно смотрелась. Перетягивать оттуда никого не надо, надо вызывать. Мы всех знаем.



Сказал всем спасибо за сбор, что дай бог скоро увидимся», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.