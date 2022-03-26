Карпин: не раздражает состояние ожидания, какие варианты — закрыться? Закрывайтесь

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал текущую ситуацию вокруг команды.

«С Дюковым общались после игры. Посмотрим, что будет дальше. Каждый день всё меняется. Я тоже слышал посыл, что нас должны скоро вернуть. Но 100% уверенности никто не даст. Говорили о следующем сборе, когда хотели бы. Но пока решили подождать две-три недели. Такие сборы всегда полезны.



Главный итог сбора, что был контакт. Что мы вместе поработали, что-то вспомнили. Завтра они всё забудут. Поэтому надо будет заново их собирать.



Не раздражает ли, что мы в состоянии ожидания? Нет. А какие варианты? Закрыться? Ну закрывайтесь. Я не хочу.



Мои высказывания про слова Медведева? Каждый отстаивает свою позицию, смотрит в своё болото. Как и «Спартак», как и ЦСКА, как и все остальные», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.