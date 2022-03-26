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Галактионов: потеря Сперцяна? Джикия и Самедов терпели и ждали шанса, а у них разные корни

Галактионов: потеря Сперцяна? Джикия и Самедов терпели и ждали шанса, а у них разные корни
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Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал тот факт, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян принял решение играть за сборную Армении, а не России.

«Почему мы потеряли Сперцяна? Комплекс факторов. На тот момент мы решили пригласить Захаряна. Потом Сперцян сделал выбор. Его надо уважать. Единого рецепта здесь нет. Джикия и Самедов имели разные корни, но терпели и ждали шанса», — передаёт слова Михаила Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

21-летний Сперцян в нынешнем сезоне забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах Российской Премьер-Лиги. Полузащитник «Краснодара» является уроженцем Ставрополя и также имел право играть за сборную России.

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