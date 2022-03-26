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Галактионов: не могу сказать, что Захарян самый талантливый из всех, с кем я работал

Галактионов: не могу сказать, что Захарян самый талантливый из всех, с кем я работал
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Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказался о полузащитнике «Динамо» и взрослой национальной команды Арсене Захаряне.

«Захарян — это тот, кто сейчас себя реализовывает. Дальше вопрос стабильности. Дай бог, чтобы когда были игры сборной, его опыт укреплялся. Я не могу сказать, что он самый-самый талантливый, с кем я работал. Просто не все смогли реализовать потенциал, а он старается. Многое зависит от окружения, сопутствующих факторов. Если преодолеет преграды и соблазны, если будут люди, которые будут подсказывать и уберегать, то всё будет хорошо», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сезоне-2021/2022 18-летний футболист сыграл в 21 встрече за московское «Динамо» в Российской Премьер-Лиге, отметившись 5 голами и 7 результативными передачами.

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