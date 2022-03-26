«У него большое будущее!» Лещенко оценил игру Тюкавина за сборную России

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал игру нападающего команды Константина Тюкавина в составе сборной России.

«Тюкавин молодец! Он прогрессирует! Сегодня Константин показал, что является достаточно мобильным и технически оснащённым игроком. У него большое будущее!» — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



19-летний Константин Тюкавин стал автором единственного гола в товарищеском матче между взрослой и молодёжной сборных России. Встреча закончилась победой команды Валерия Карпина.



За «Динамо» Тюкавин в 25 матчах во всех турнирах забил семь голов и отметился четырьмя результативными передачами. Соглашение между форвардом и московской командой истекает в 2024 году.