«У него большое будущее!» Лещенко оценил игру Тюкавина за сборную России
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Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал игру нападающего команды Константина Тюкавина в составе сборной России.
«Тюкавин молодец! Он прогрессирует! Сегодня Константин показал, что является достаточно мобильным и технически оснащённым игроком. У него большое будущее!» — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
19-летний Константин Тюкавин стал автором единственного гола в товарищеском матче между взрослой и молодёжной сборных России. Встреча закончилась победой команды Валерия Карпина.
За «Динамо» Тюкавин в 25 матчах во всех турнирах забил семь голов и отметился четырьмя результативными передачами. Соглашение между форвардом и московской командой истекает в 2024 году.
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