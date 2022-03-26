Полиция задержала футболиста «Амкала» после матча

Футболист «Амкала» Василий Маврин был задержан полицией после матча в Новосибирске, сообщает в телеграм-канале журналист Дмитрий Егоров.



По информации источника, после окончания встречи с местным «Новосибирском» игрок начал фотографироваться с фанатами. Потом к манежу, где прошёл матч, была вызвана полиция, которая задержала Маврина. Отмечается, что футболист не оказывал сопротивления и прошёл с полицейскими. Игрока отвезли в отделение полиции, причины задержания неизвестны.

Фото: Дмитрий Егоров, телеграм-канал «Едим спорт».

Футболисты «Амкала» пытались заступиться за одноклубника, но полицейские оттеснили собравшихся людей.



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