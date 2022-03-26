Бронзовый призёр ЧМ-2010, выступающий за «Ференцварош» Черчесова, завершит летом карьеру

33-летний полузащитник венгерского «Ференцвароша» Марко Марин завершит летом профессиональную карьеру, сообщает Kicker.



Немец ранее играл за мёнхенгладбахскую «Боруссию», «Вердер», «Челси», «Севилью», «Фиорентину», «Андерлехт» и другие команды. С 2021 года Марин выступает за «Ференцварош», который тренирует экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.



Вместе с «Челси» и «Севильей» футболист побеждал в Лиге Европы. С 2008 по 2010 год Марин вызывался в сборную Германии, за которую успел провести 16 матчей и забить один гол. Вместе с немецкой национальной командой полузащитник стал бронзовым призёром чемпионата мира 2010 года.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Венгрии Марин сыграл в 13 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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