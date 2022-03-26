Глава «Барсы» Лапорта сообщил, что ситуация на Украине влияет на реконструкцию «Камп Ноу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о реконструкции стадиона клуба «Камп Ноу».
«Мы обсуждаем ситуацию с городским советом, но сейчас у нас идут внутренние дебаты по поводу влияния ситуации на Украине на реконструкцию «Камп Ноу».
Мы заметили, что материалы подорожали на 25%, процентные ставки также выросли, поэтому мы должны поговорить с Goldman Sachs (один из крупнейших банков мира. – Прим. «Чемпионата»), работавшим с инвесторами для привлечения € 1,5 млрд.
Всё происходящее вынуждает нас всё переосмыслить. Нельзя забывать о том, что текущая ситуация оказывает серьёзное влияние на экономику и клуб.
Стоимость проекта может заметно возрасти? Зависит от того, как мы осуществим реструктуризацию. Мы оцениваем ситуацию. У нас есть разрешения, график работ, но если это всё займёт слишком много времени, придётся вносить изменения», — цитирует Лапорту El Periodico.
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