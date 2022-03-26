Автор дубля в ворота «Нижнего Новгорода» Яковлев прокомментировал победу ЦСКА в матче

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев, ставший автором дубля в матче с «Нижним Новгородом» (2:0), прокомментировал победу над нижегородцами.



«Приятно забить. Хороший товарищеский матч с хорошим соперником. Получили игровую практику, в целом довольны.



Когда играешь, погода особо не имеет значения, если там не град или ливень. Хорошая погода, мяч быстро ходит.



Что сказал дебютантам? Просто сказал, чтобы не волновались. Волнение перед первой игрой в первой команде — нормально. Ребята сыграли хорошо. Я тоже хорошо сыграл.



Что требовал Березуцкий? Не было особой установки. Единственное, что сказал, так это просьбу контролировать мяч, стараться не бить вперёд, но это не всегда получалось.



Всегда приятно играть с болельщиками. Я вспомнил свой первый матч за основную команду на этом же поле. Мы играли товарищескую встречу со «СКА-Хабаровск». Тогда мы выиграли 5:0», — рассказал Яковлев в видео, опубликованном в «Телеграме» ЦСКА.