«Севилья» не ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» о выкупе Марсьяля

«Севилья», за которую на правах аренды выступает нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, не ведёт переговоры с английской командой о выкупе футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, испанская сторона не ведёт переговоры ни о выкупе Марсьяля, ни о его аренде на следующий сезон. Окончательное решение по французскому игроку «Севилья» должна принять в мае.
26-летний Марсьяль был арендован «Севильей» у «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно без права выкупа до конца сезона. За новую команду 26-летний футболист забил гол и отдал одну результативную передачу.
«Севилья» — «Реал Сосьедад». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 29 тур:
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