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Златан Ибрагимович рассказал об отношении к тому, что он не выигрывал Лигу чемпионов

Златан Ибрагимович рассказал об отношении к тому, что он не выигрывал Лигу чемпионов
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о том, что он не выигрывал Лигу чемпионов.

«Считаю, что это потрясающий турнир. Я забил пару голов, которые мне нравятся, и получил возможность сыграть против лучших команд и футболистов Европы.

Как отношусь к тому, что так и не выиграл Лигу чемпионов? Двояко. Выиграть её было бы прекрасно. Но если я не выиграю её, это не изменит меня как игрока. Если выиграю этот трофей, это не сделает меня лучше как футболиста, потому что я и так лучший игрок. Доказано, что лучшие футболисты не выигрывают всё», — цитирует Ибрагимовича сайт УЕФА.

Златан выступает за «Милан» с 2020 года. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня 2022 года. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А швед сыграл в 18 матчах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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