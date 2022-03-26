Энрике: не продлил контракт со сборной из-за журналистов. Если провалимся на ЧМ, сам уйду

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о своём будущем в национальной команде.



«Я ещё не решил, буду ли продолжать работу с командой после чемпионата мира. Чувствую поддержку со стороны федерации, которая дважды приглашала меня подписать контракт. Ощущаю привязанность к команде и чувствую себя уверенно.



Но какой будет смысл в контракте, если мы не достигнем своих целей на ЧМ? Никакого. Поэтому посмотрим после турнира.



Благодаря этой работе я счастлив. Я не продлил контракт из-за вас – журналистов. Если мы облажаемся на турнире, вам не придётся меня просить, чтобы меня уволили, я сам уйду», — цитирует Энрике AS.



Ранее стало известно, что Луис Энрике продлит контракт с национальной командой до 2024 года. Испанец пользуется полной поддержкой Луиса Рубиалеса, главы Королевской испанской федерации футбола, который договорился с тренером о том, что решение о его будущем будет принято после окончания чемпионата мира в Катаре в декабре.

Новость по теме Луис Энрике отреагировал на слухи, что может покинуть сборную Испании