«Астон Вилла» заинтересована в подписании защитника «Интера»

Защитник миланского «Интера» Стефан де Врей может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 30-летнего игрока заинтересована «Астон Вилла», сообщает Goal.com со ссылкой на Football Insider.
По информации источника, «львы» хотят усилить свою оборону, поэтому рассматривают вариант с подписанием де Врея. Ранее сообщалось, что игрока хочет видеть в своём составе «Тоттенхэм Хотспур».
30-летний де Врей выступает в составе действующего чемпиона Италии с 2018 года, перейдя в команду на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А нидерландский футболист сыграл в 22 матчах и результативными действиями не отметился.
Контракт защитника истекает в 2023 году. Рыночная стоимость де Врея, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в € 35 млн.
- 26 марта 2022
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