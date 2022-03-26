«Астон Вилла» заинтересована в подписании защитника «Интера»

Защитник миланского «Интера» Стефан де Врей может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 30-летнего игрока заинтересована «Астон Вилла», сообщает Goal.com со ссылкой на Football Insider.



По информации источника, «львы» хотят усилить свою оборону, поэтому рассматривают вариант с подписанием де Врея. Ранее сообщалось, что игрока хочет видеть в своём составе «Тоттенхэм Хотспур».



30-летний де Врей выступает в составе действующего чемпиона Италии с 2018 года, перейдя в команду на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А нидерландский футболист сыграл в 22 матчах и результативными действиями не отметился.



Контракт защитника истекает в 2023 году. Рыночная стоимость де Врея, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в € 35 млн.