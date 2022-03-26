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Трансфер Холанда обойдётся новому клубу в € 300 млн. «Боруссия» получит лишь € 50 млн

Трансфер Холанда обойдётся новому клубу в € 300 млн. «Боруссия» получит лишь € 50 млн
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Клубу, который захочет подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, придётся потратить свыше € 300 млн на его переход. Об этом сообщает Sport1.

По сведениям источника, лишь у мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» этим летом есть шанс подписать 21-летнего норвежского форварда. «Барселона» больше не фигурирует в гонке за игрока, потому что не может позволить себе его переход.

Сделка по Холанду обойдётся новому клубу как минимум в € 300 млн. € 175 млн уйдёт на зарплату футболисту в течение пяти лет, от € 40 до 50 млн — комиссионные отцу футболиста и его агенту Мино Райоле. Сам трансфер будет стоить € 75 млн, но эта сумма в зависимости от бонусов может быть увеличена до € 90 млн. «Боруссия» получит от этой сделки лишь € 50 млн.

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