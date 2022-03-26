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«Реал» на данный момент не планирует увольнение Анчелотти

«Реал» на данный момент не планирует увольнение Анчелотти
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Мадридский «Реал» в настоящее время не планирует отправлять в отставку главного тренера Карло Анчелотти. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, итальянский специалист подвергся критике за поражение «Реала» от «Барселоны» (0:4), а в СМИ стали появляться сообщения о возможном увольнении Анчелотти. Однако мадридская команда в настоящее время не планирует увольнять Анчелотти. «Сливочные» продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, а также продолжают борьбу в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико» в рамках 29-го тура чемпионата Испании:

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