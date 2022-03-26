Моуринью хочет видеть в «Роме» вратаря «Бенфики»

Вратарь португальской «Бенфики» Миле Свилар близок к переходу в «Рому». 22-летний футболист не сумел согласовать новый контракт с «орлами». Об этом сообщает Walfoot.



По сведениям источника, сербского вратаря бельгийского происхождения хочет видеть в «Роме» главный тренер Жозе Моуринью. Вероятно, Свилар получит в итальянской команде контракт на пять лет и поставит под вопрос будущее в клубе вратаря Руя Патрисио.



Свилар перешёл в «Бенфику» в 2017 году из «Андерлехта». В нынешнем сезоне вратарь провёл 13 матчей за вторую команду португальского клуба, пропустив 17 голов и четырежды сыграв «на ноль».



Соглашение Свилара с «Бенфикой» истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 2 млн.

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