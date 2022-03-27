Сборная России проверяла молодёжку на прочность, Дюков и Карпин наблюдали. Лучшие фото

26 марта прошёл тренировочный матч между сборной России и молодёжной национальной командой. Подопечные Валерия Карпина одержали победу – 1:0. Единственный гол был забит в первом тайме, отличился нападающий Константин Тюкавин.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о победе в матче с молодёжной командой (1:0).



«Доволен игрой. Недоволен только, что Баринов голеностоп подвернул. Не знаю, насколько серьёзно.



Как формировали состав? Жребий тянули. Если серьёзно, то никак. Мне всё понравилось, футболисты меня услышали.



Молодёжка очень добротно смотрелась. Перетягивать оттуда никого не надо, надо вызывать. Мы всех знаем.



Сказал всем спасибо за сбор, что дай бог скоро увидимся», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучшие кадры с тренировочного матча сборных России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.