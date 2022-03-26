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«ПСЖ» составит конкуренцию «Барселоне» за нападающего «Лидса»

«ПСЖ» составит конкуренцию «Барселоне» за нападающего «Лидса»
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Французский «ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего английского «Лидса» Рафиньи и готов составить конкуренцию за подписание форварда испанской «Барселоне». Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что английский клуб не отпустит футболиста в другой клуб, если он не активирует сумму отступных в размере € 75 млн.

25-летний Рафинья выступает в составе «Лидса» с октября 2020 года, перейдя из французского «Ренна» за € 18,6 млн. Ранее бразильский футболист играл за португальские клубы «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш», а также за бразильский «Авай».

В нынешнем сезоне Рафинья в 27 матчах английской Премьер-лиги забил девять голов и отдал три голевые передачи. Контракт бразильского футболиста истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает Рафинью в € 40 млн.

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