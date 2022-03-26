«Вест Хэм» перечислил штраф Зума за инцидент с кошкой организациям по защите животных

«Вест Хэм Юнайтед» финансово поддержал несколько организаций по защите животных, сообщается на официальном сайте «молотобойцев».



Лондонцы перечислили штраф, наложенный на защитника Курта Зума за избиение кошки, на счета девяти фондов.



Напомним, в феврале в сети появилось видео, на котором Зума издевается над своим котом. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) забрало питомцев футболиста и доставило их на осмотр к ветеринару. RSPCA также подало жалобу в суд. «Вест Хэм» оштрафовал Зума на £ 250 тыс. (€ 297,5 тыс.) Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызвал игрока на мартовские матчи, а на родине на Курта даже подали в суд за жестокое обращение с животными.