«Бешикташ» хочет сохранить Пьянича, но не готов платить ему зарплату уровня «Барселоны»
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Турецкий «Бешикташ» заинтересован в сохранении в своей команде полузащитника Миралема Пьянича, который арендован до конца сезона у «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, главный тренер испанской команды Хави высоко ценит игровой талант боснийского футболиста, но игрок вряд ли будет входить в его планы. «Бешикташ» готов сохранить Пьянича в команде, но не сможет ему платить такую же зарплату, что он получает в «Барселоне».
В последние дни возник предполагаемый интерес к игроку со стороны «Галатасарая», который воспользовался хорошими отношениями клуба с «Барселоной», но в испанском клубе это опровергают.
В нынешнем сезоне 31-летний Пьянич в 22 матчах во всех турнирах отдал четыре результативные передачи.
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