Бонуччи: вернуться на вершину будет сложно, но Италия уже доказывала, что способна на это

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи считает, что национальная команда способна вновь добиться успеха в скором времени.
«Пришло время тщательно проанализировать произошедшее, чтобы начать всё с чистого листа и вновь дать Италии и итальянцам то, что они заслуживают. Мы должны смотреть вперёд. Вернуться на вершину будет сложно, но мы уже доказывали, что способны на это. Будущее начинается сегодня», – цитирует Бонуччи Football Italia.
34-летний защитник не смог помочь сборной Италии в стыковом матче против Северной Македонии (0:1) из-за травмы. Впервые в истории четырёхкратные чемпионы мира пропустят второй подряд мундиаль. В 2017 году итальянцы проиграли в стыках Швеции и не попали на ЧМ-2018 в России.
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