Экс-нападающий сборной Шотландии: похоже на то, что Салах уйдёт из «Ливерпуля»

Бывший нападающий сборной Шотландии Алли Маккойст считает, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть команду.



«Похоже на то, что он уйдет из «Ливерпуля». Это ощущение будет усиливаться, пока они не договорятся. Ситуация интересная, ведь он один из лучших игроков Европы, если не лучший, за последние 18 месяцев. Он показывает феноменальную игру. Думаю, что мы дошли до такого этапа, когда «Ливерпуль» просто не может пересечь определённую черту по зарплатам, и положение кажется безвыходным. На мой взгляд, уход Салаха из АПЛ станет настоящей катастрофой. Мы хотим, чтобы в лучшей лиге играли лучшие футболисты, а он в их числе», — цитирует Маккойста TEAMtalk.



Текущий контракт египтянина с «Ливерпулем» рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне Салах сыграл за «мерсисайдцев» в 36 матчах во всех турнирах, забив 28 голов, а также отдав 10 голевых передач.



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